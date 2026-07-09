В Бельгии резко выросла смертность на фоне жары

По данным органов здравоохранения, интенсивная волна жары в Бельгии привела к значительно большему числу смертей, чем обычно в июне.

Об этом свидетельствуют данные института общественного здравоохранения Sciensano, передает The Guardian, пишет "Европейская правда".

По данным института, это самый высокий показатель избыточной смертности с момента начала ведения статистики в 2000 году.

Отмечается, что в Бельгии за период с 18 июня по 1 июля было зафиксировано 1747 случаев избыточной смертности, что превышает опубликованную на прошлой неделе оценку в 1222 случая за период с 18 по 29 июня.

По данным института, это соответствует уровню избыточной смертности в 47%.

Хотя Бельгия официально не побила температурные рекорды для июня, в Брюсселе в течение нескольких дней подряд столбик термометра поднимался до 35°C, а в отдельных районах температура достигала 38–40°C.

Сообщалось, что в Германии во время волны жары в конце июня зафиксировали значительный рост смертности.

Во Франции недавно сообщили о гибели 22-летнего пожарного-волонтера среди сотен людей, задействованных в борьбе с масштабными лесными пожарами на юге страны.

В последнее время во Франции – преимущественно в её южной части – тушат многочисленные лесные пожары, которым предшествовала экстремальная жара. Из-за одного из них, в районе города Перпиньян на юго-западе, эвакуировали более 10 тысяч человек.