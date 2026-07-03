Во Франции с волной жары могут быть связаны более 2000 смертей
Более двух тысяч смертей во Франции за неделю экстремальной жары могут быть напрямую связаны с её воздействием.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
По данным французского Национального института статистики и экономических исследований Insee, за неделю с 22 по 28 июня, когда во Франции царила экстремальная жара, в систему поступило около 9 тысяч электронных сообщений о смерти. Это на более чем 29%, или 2025 случаев, больше, чем за предыдущую неделю.
Предполагается, что эти "избыточные" смерти напрямую связаны с влиянием погоды на здоровье людей. Особенно заметно выросло количество смертей среди людей в возрасте 45+, а также среди тех, кто умер у себя дома, по сравнению с теми, кто находился в больницах или домах престарелых.
"Эти цифры могут меняться – ведь это не 100% свидетельств о смерти (за эти даты. – ЕП)", – отметила в эфире министр здравоохранения Стефани Рист.
По её словам, Агентство общественного здравоохранения располагает полными данными о "сверхсмертности" за этот период примерно через три недели.
В Испании с волной жары связываютоколо 1000 смертей.
Как сообщалось, французские больницы срочно перестраивают работу перед новой волной жары.