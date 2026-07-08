В Германии на фоне жары резко возросла смертность

В Германии во время волны жары в конце июня зафиксировали значительный рост смертности.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны, передает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в период с 22 по 28 июня умерло 23 655 человек, что на 5 655 больше среднего показателя за аналогичный период последних трех лет.

В то же время медицинский директор службы экстренной медицинской помощи города Кельна Александр Лехлейтнер отметил, что, несмотря на то, что высокое число смертей, скорее всего, связано с экстремальными погодными условиями, его нельзя просто отнести к смертям, вызванным жарой.

"Нет сомнений, что высокие температуры оказывают влияние, но масштабы этого влияния часто остаются неясными", – сказал он.

По его словам, особенно сложно установить прямую причинно-следственную связь в случаях с пожилыми людьми или пациентами с хроническими заболеваниями.

В этот день во Франции сообщили о гибели 22-летнего пожарного-добровольца из числа сотен человек, задействованных в борьбе с масштабными лесными пожарами на юге страны.

В последнее время во Франции – преимущественно в её южной части – тушат многочисленные лесные пожары, которым предшествовала экстремальная жара. Из-за одного из них, в районе города Перпиньян на юго-западе, было эвакуировано более 10 тысяч человек.

ЕС в рамках Механизма гражданской защиты направил спецсамолеты на помощь пожарным Франции и Португалии.

В Польше во время тушения лесного пожара в начале мая погиб пилот спецсамолета.