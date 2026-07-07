Девять стран ЕС требуют закупить для Украины ракеты ПВО в США на средства из 90 млрд евро

Нидерланды, Германия, Финляндия, Швеция, Литва, Эстония, Латвия, Дания и Польша обратились к Европейской комиссии с требованием как можно скорее дать разрешение на закупку ракет для систем ПВО производства США в рамках "оборонной" части из 90 млрд евро, которую ЕС предоставляет Украине в 2026–2027 годах.

Об этом говорится в письме министров обороны девяти государств, адресованном главе дипломатического ведомства ЕС Кае Каллас и еврокомиссару по вопросам обороны Андрюсу Кубилюсу, текст которого имеется в распоряжении "Европейской правды".

Девять государств ЕС, включая Польшу и Германию, просят Еврокомиссию закупить американские ракеты для систем противовоздушной обороны за счет европейских средств из 90 млрд для Украины.

"Украина в настоящее время готовит следующие графики поставок продукции для ключевых сфер потенциала, таких как противовоздушная оборона, авиационные боеприпасы и огневые средства дальнего радиуса действия, артиллерийские боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы и взрывчатые вещества. В ходе недавней экспертной встречи и заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны (FAC/DEF) Украина четко заявила, что существуют неотложные потребности, для которых нет альтернативы в ЕС или которые европейская промышленность не может удовлетворить своевременно", – говорится в письме.

Уточняется, что неотложные потребности Украины включают, в частности, ракеты PAC-3, AIM-120, ATACMS, ADM-160 MALD и AGM-88 HARM.

"В этом совместном письме мы, как министры обороны, подчеркиваем наше общее обязательство обеспечить Украину военной поддержкой, в которой она срочно нуждается. С этой целью мы продолжаем подчеркивать, что быстрое утверждение графиков поставок продукции имеет решающее значение, в том числе благодаря прагматичному использованию исключений для закупки материальной части из третьих стран", – утверждается в документе.

В результате девять государств ЕС призвали Еврокомиссию "не дожидаться завершения анализа европейской оборонно-технологической и промышленной базы, а также не требовать дополнительных исследований рынка перед утверждением упомянутых графиков поставок продукции".

"Полное использование доступных инструментов поможет сохранить темп и позволит Украине получить необходимые возможности без лишних задержек. Это поможет удержать Украину в борьбе и поддержит защиту человеческих жизней", – подчеркивают министры обороны.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре заявил, что ключевой темой обсуждений с партнерами будет поставка ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, которые критически важны для способности Украины сбивать российские баллистические ракеты, – и отметил, что эти ракеты есть не только у США.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.

В то же время "ЕвроПравда" узнала, что Украина слишком поздно подала в Еврокомиссию более 250 контрактов в рамках первого "оборонного" транша из 90 млрд евро на сумму 6 млрд – и в результате 30 июня смогла получить лишь выплату на сумму 3,9 млрд евро.