В одном из городов Германии эвакуировали 30 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой

В немецком городе Пфорцхайм эвакуировали около 30 тысяч человек из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны, которую планируют обезвредить.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Представитель полиции рассказал, что обезвреживание 1,8-тонной бомбы запланировано на 17 мая, а сейчас пожарные проверяют, покинули ли все жители зону эвакуации.

Бомба типа HC-4000 была обнаружена во время строительных работ в восточной части города.

В заявлении городские власти отметили, что бомба не представляет "непосредственной опасности для населения".

Городские власти установили зону отчуждения радиусом 1,5 километра, пока пожарные, полиция и саперы готовились к обезвреживанию бомбы.

Приказ об эвакуации коснулся части центра города, а также привел к перебоям в работе некоторых видов общественного транспорта.

По данным властей, бомба содержит примерно 1,35 тонны взрывчатых веществ.

Напомним, 13 мая вблизи немецкого Висбадена обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны, которую нашли неподалеку от американских казарм.

Недавно недалеко от Варшавы во время строительных работ нашли около сотни старых снарядов.

В Латвии во время ремонта дороги обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны.