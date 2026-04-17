В Латвии во время ремонта дороги обнаружили авиабомбу времен Второй мировой

В латвийском городе Лиепая во время ремонтных работ на дороге была найдена стокилограммовая авиабомба времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Подозрительный предмет, который при проверке оказался смертельной находкой, был обнаружен 15 апреля.

Из соображений безопасности полиция перекрыла движение вблизи места обнаружения бомбы.

На место происшествия оперативно прибыли саперы роты обезвреживания взрывных устройств 54-го батальона боевой поддержки Земессардзе.

Они идентифицировали находку как авиационную бомбу FAB-100. В сопровождении полиции бомбу вывезли в безопасное место и уничтожили.

Это уже не первый случай, когда в Лиепае во время дорожных работ обнаруживают боеприпасы времен Второй мировой войны.

11 марта в центре немецкого города Дрезден объявили о масштабной эвакуации из-за обнаружения на месте бывшего моста Кароли неразорвавшейся авиабомбы.

Это уже не первая старая бомба, найденная в этой местности – во время разборки завалов после обрушения одной секции моста рядом нашли четыре старые авиабомбы.