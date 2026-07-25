В ЕС отреагировали на новый инцидент с вторжением дрона в Румынию

Глава Европейского совета Антониу Кошта прокомментировал инцидент с дроном, нарушившим воздушное пространство Румынии и который пришлось сбить ВВС страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кошта написал в своем аккаунте в Х.

Президент Евросовета отметил, что выражает благодарность румынским властям "за их оперативную и эффективную реакцию".

"Мы выражаем полную солидарность с Румынией и её народом. Безопасность Румынии – это безопасность Европы. Мы и впредь будем укреплять безопасность, устойчивость и потенциал сдерживания ЕС, в частности вдоль нашей восточной границы", – подчеркнул он.

Напомним, президент Румынии Никушор Дан ранее сообщил, что 25 июля около 08:30 по местному времени в 10 км к западу от города Сфинту-Георге сбили вражеский дрон.

В Министерстве обороны впоследствии уточнили, что этот дрон сбил тот же пилот, который в пятницу сбил другой дрон.

Речь идет об инциденте 24 июля, когда румынские военные впервые сбили с истребителя дрон, проникший вглубь территории страны.

Румынские военные чиновники сообщили, что сбитый дрон визуально идентифицировали как аппарат типа "Шахед".