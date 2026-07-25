Румунія збила ще один дрон, який порушив її повітряний простір

Військово-повітряні сили Румунії вдруге за останній час збили дрон, який порушив повітряний простір країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у себе в Х написав президент Румунії Нікушор Дан.

За його словами, 25 липня близько 08:30 за місцевим часом за 10 км на захід від міста Сфинту-Георге збили ще один ворожий дрон.

"Дрон збив румунський пілот з борту винищувача F-16", – додав Дан.

Нагадаємо, 24 липня румунські військові вперше збили з винищувача дрон, що полетів вглиб території країни.

Румунські військові топпосадовці повідомили, що збитий дрон візуально ідентифікували як апарат типу "Шахед".