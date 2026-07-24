"Схожий на "Шахед": у Румунії повідомили нові деталі про збитий дрон-порушник

Румунські військові топпосадовці повідомили, що вперше збитий над країною дрон-порушник повітряного простору візуально ідентифікували як апарат типу "Шахед"; він був єдиним БпЛА, що залетів у румунське небо цього разу.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У зв’язку з першим збиттям дрона-порушника повітряного простору головнокомандувач армії, генерал Влад Георгіце, та бригадний генерал Георге Максим вийшли з пресконференцією.

На ній повідомили, що апарат ідентифікували як дрон типу "Шахед" і це був єдиний безпілотник, який цього разу залетів у Румунію. Його збили з винищувача поруч з населеним пунктом Падіна, що знаходиться приблизно на межі жудців Яломіца, Бреїла і Бузеу.

"Візуально пілоти визначили його як дрон типу "Шахед"/"Герань-2", – розповів румунський головнокомандувач.

"Наразі ми не можемо сказати, що апарат належить конкретній країні… Є багато технічних деталей, які будуть встановлені, коли розслідування завершиться", – додав він.

На брифінгу зауважили, що збитий апарат не прямував ані до авіабази у місті Фетешть, ані на Бухарест, ані до електростанції у місті Чернаводе, як почали припускати у соцмережах. Дрон не пролетів над жодним великим містом.

Військові також зазначили, що з 00:30 п’ятниці "не було жодної години без нової повітряної тривоги".

"Поблизу повітряного простору Румунії була дуже інтенсивна активність, дуже інтенсивні бойові дії між РФ і Україною. У нас були постійні повітряні тривоги, що "накладалися" на загрози у виключній економічній зоні", – зазначив Влад Георгіце.

Нагадаємо, 24 липня румунські військові вперше збили з винищувача дрона-порушника повітряного простору, що полетів вглиб території країни.

За час повномасштабної війни російські дрони, що атакували об’єкти в Україні, неодноразово залітали в повітряний простір Румунії і розбивались там.

Найсерйозніший інцидент стався в кінці травня, коли "Шахед" долетів до прикордонного міста Галац і врізався у крайній поверх багатоповерхівки, завдавши значних руйнувань.

Читайте також на цю тему: "Росія нас тестує". Пояснення з Румунії, чому удар дрона був навмисним і які будуть наслідки.