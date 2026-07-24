У Міноборони Румунії розповіли, як уперше збили з винищувача дрон-порушник

Міноборони Румунії опублікувало заяву з деталями того, як ця держава-член НАТО 24 липня уперше збила дрон, що порушив повітряний простір країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви.

У відомстві зазначили, що ціль було знешкоджено після 11 ранку та надали подробиці того, що передувало цьому.

Зокрема, система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони Румунії виявила о 09:39 повітряну ціль на відстані приблизно 20 км на схід від Суліни, яка проникла в національний повітряний простір за траєкторією Суліна – Браїла – Фетешть – Бузеу.

Два бойові літаки Eurofighter Typhoon італійських ВПС з 57-ї авіабази імені Когелнічану та два бойові літаки F-16 румунських ВПС з 86-ї авіабази у Фетешті злетіли о 09:48 та о 10:56 для моніторингу ситуації.

Зрештою один з літаків F-16 румунських ВПС об 11:02 захопив ціль і знешкодив її над безлюдною місцевістю, поблизу населеного пункту Падіна у повіті Бузеу.

Виконувач обов'язків міністра оборони Раду Міруце привітав румунських військових, які брали участь в операції.

"Завдяки професіоналізму, холоднокровності та швидкій реакції вони знешкодили дрон, який сьогодні без дозволу вторгся в повітряний простір Румунії. Це ще одне підтвердження того, що румунська армія виконує свою основну місію: захист національної території та забезпечення безпеки громадян", – написав Міруце, не уточнюючи походження дрона.

Донині російські дрони, що атакували об’єкти в Україні, неодноразово порушували повітряний простір Румунії і розбивались там. Доходило навіть до влучання безпілотника у житловий будинок.

Однак 24 липня румунські військові вперше збили дрон-порушник.

Також радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": "Росія нас тестує". Пояснення з Румунії, чому удар дрона був навмисним і які будуть наслідки.