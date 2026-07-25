В ЄС відреагували на новий інцидент з вторгненням дрона в Румунію

Глава Європейської ради Антоніу Кошта прокоментував інцидент з дроном, який порушив повітряний простір Румунії і який довелось збити ВПС країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кошта написав у себе в Х.

Президент Євроради зазначив, що висловлює вдячність румунській владі "за її оперативну та ефективну реакцію".

"Ми висловлюємо повну солідарність з Румунією та її народом. Безпека Румунії – це безпека Європи. Ми й надалі будемо зміцнювати безпеку, стійкість та потенціал стримування ЄС, зокрема вздовж нашого східного кордону", – підкреслив він.

Нагадаємо, президент Румунії Нікушор Дан раніше повідомив, що 25 липня близько 08:30 за місцевим часом за 10 км на захід від міста Сфинту-Георге збили ворожий дрон.

У Міністерстві оборони згодом уточнили, що цей дрон збив той самий пілот, який у п’ятницю збив інший дрон.

Йдеться про інцидент 24 липня румунські військові вперше збили з винищувача дрон, що полетів вглиб території країни.

Румунські військові топпосадовці повідомили, що збитий дрон візуально ідентифікували як апарат типу "Шахед".