В Міноборони Румунії розповіли подробиці про нове збиття дрона

У Міністерстві оборони Румунії розповіли подробиці інциденту з порушенням повітряного простору країни невідомим дроном і його подальше збиття.

Про це йдеться у заяві румунського оборонного відомства, повідомляє "Європейська правда".

У заяві зазначено, що 25 липня о 08:22 за місцевим часом системи радіолокаційного спостереження Міністерства оборони зафіксували вторгнення в румунський повітряний простір дрона, який перебував у прикордонній зоні з Україною.

"Два літаки F-16 Fighting Falcon ВПС Румунії, які перебували на бойовому чергуванні у складі повітряної поліції, перехопили повітряну ціль і виконали стандартні процедури ідентифікації та нейтралізації. Дрон було безпечно збито в незаселеній місцевості поблизу кордону", – наголосили у відомстві.

Також повідомляється, що групи фахівців Міністерства національної оборони вирушать у район падіння для проведення перевірки.

"Міністерство національної оборони постійно відстежує ситуацію в повітряному просторі та перебуває в тісному контакті з союзними структурами", – додали в Міноборони.

Також у відомстві наголосили, що цей дрон збив той самий пілот, який у п’ятницю збив інший дрон поблизу Бузау.

"Той самий румунський пілот, який керував тим самим бойовим літаком F-16 Румунських повітряних сил, за допомогою того самого колеги збив другий дрон, що вторгся в повітряний простір Румунії", – повідомило Міністерство оборони.

Нагадаємо, президент Румунії Нікушор Дан раніше повідомив, що 25 липня близько 08:30 за місцевим часом за 10 км на захід від міста Сфинту-Георге збили ворожий дрон.

При цьому 24 липня румунські військові вперше збили з винищувача дрон, що полетів вглиб території країни.

Румунські військові топпосадовці повідомили, що збитий дрон візуально ідентифікували як апарат типу "Шахед".