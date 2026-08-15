BBC пытается получить показания семьи Трампа по делу об иске на $10 млрд

BBC обратилась в федеральный суд в Майами с просьбой разрешить вручить судебные повестки Дональду Трампу-младшему, Иванке Трамп и Джареду Кушнеру по делу об иске президента США Дональда Трампа к британской телерадиокомпании на сумму $10 млрд.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Адвокаты BBC утверждают, что члены семьи президента могут располагать информацией о его намерениях во время выступления перед сторонниками 6 января 2021 года в Вашингтоне. Именно фрагменты этой речи стали центральными в иске Трампа против BBC.

Юристы телерадиокомпании ссылаются на материалы расследования Палаты представителей США по событиям 6 января. По их словам, Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп присутствовали при доработке речи отцом, а также находились на площади во время её произнесения.

А Джаред Кушнер, по утверждению BBC, подготовил для Трампа проект заявления с осуждением насилия. Повестки предусматривают допрос под присягой и предоставление соответствующих документов.

В то же время BBC пока не смогла надлежащим образом вручить повестки. В мае представители телерадиокомпании пытались вручить документы Кушнеру и Иванке Трамп по их адресу в Майами, но полиция пресекла эту попытку. Адвокат Секретной службы заявил, что ведомство не имеет полномочий принимать повестки от имени этих лиц.

Аналогично, согласно поданному документу, представитель пытался вручить повестку Дональду Трампу-младшему в "Трамп-Тауэр" в Нью-Йорке, но консьерж сообщил, что лицо, которое обычно принимает такие документы, вероятно, находится на обеде.

Согласно представленному документу, во время очередной попытки, состоявшейся через два дня, представителю сообщили, что "юридический отдел" в тот день не работает.

Напомним, в марте BBC обратилась к судье с просьбой отклонить иск Трампа на сумму $10 млрд. Судебное рассмотрение дела назначено на 15 февраля 2027 года.

17 июля Трамп согласился исключить коммерческое подразделение BBC из своего иска о клевете. В то же время он требует от BBC компенсации в размере $10 млрд.

22 июля судья во Флориде постановил, что президент США должен предоставить финансовые документы, которые требует BBC в рамках судебного процесса о клевете на сумму $10 млрд.