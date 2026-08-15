BBC намагається отримати свідчення родини Трампа у справі про позов на $10 млрд

BBC звернулася до федерального суду в Маямі з проханням дозволити вручити судові повістки Дональду Трампу-молодшому, Іванці Трамп та Джареду Кушнеру у справі про позов президента США Дональда Трампа до британської телерадіокомпанії на $10 млрд.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Адвокати BBC стверджують, що члени родини президента можуть володіти інформацією про його наміри під час виступу перед прихильниками 6 січня 2021 року у Вашингтоні. Саме фрагменти цієї промови стали центральними у позові Трампа проти BBC.

Юристи телерадіокомпанії посилаються на матеріали розслідування Палати представників США щодо подій 6 січня. За їхніми словами, Дональд Трамп-молодший та Іванка Трамп були присутні під час доопрацювання промови батьком, а також перебували на площі під час її виголошення.

А Джаред Кушнер, за твердженням BBC, підготував для Трампа проєкт заяви із засудженням насильства. Повістки передбачають допит під присягою та надання відповідних документів.

Водночас BBC поки не змогла належним чином вручити повістки. У травні представники телерадіокомпанії намагалися вручити документи Кушнеру та Іванці Трамп за їхньою адресою в Маямі, але поліція заблокувала спробу. Адвокат Секретної служби заявив, що відомство не має повноважень приймати повістки від імені цих осіб.

Аналогічно, згідно з поданим документом, представник намагався вручити повістку Дональду Трампу-молодшому в "Трамп-Тауер" у Нью-Йорку, але консьєрж повідомив, що особа, яка зазвичай приймає такі документи, ймовірно, перебуває на обіді.

Згідно з поданим документом, під час чергової спроби, що відбулася через два дні, представнику повідомили, що "юридичний відділ" того дня не працює.

Нагадаємо, у березні BBC звернулася до судді з проханням відхилити позов Трампа на суму $10 млрд. Судовий розгляд справи призначено на 15 лютого 2027 року.

17 липня Трамп погодився виключити комерційний підрозділ BBC зі свого позову про наклеп. Водночас він вимагає від BBC відшкодувань у розмірі $10 млрд.

22 липня суддя у Флориді постановив, що президент США має надати фінансові документи, яких вимагає BBC у межах судового процесу про дифамацію на $10 млрд.