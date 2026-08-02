В Румынии во второй раз за день объявили воздушную тревогу из-за цели на границе с Украиной

В приграничной зоне Румынии во второй раз за день объявили воздушную тревогу, поскольку у границы с Украиной зафиксировали воздушную цель.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии в воскресенье, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, система радиолокационного наблюдения Министерства обороны Румынии 2 августа в 15:09 обнаружила воздушную цель вблизи речной границы с Украиной.

Два самолета F-16 ВВС Румынии поднялись в воздух в 15:17 для мониторинга ситуации.

Национальный военный командный центр проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о необходимости принятия мер по оповещению населения в уезде Тулча, которая разослала уведомление через систему RO-Alert.

Ранее в воскресенье население Румынии было оповещено о воздушной угрозе из-за цели, зафиксированной около 9:30 утра.

Вечером 30 июля Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 после обнаружения воздушных целей вблизи границы с Украиной, местное население получило уведомление об угрозе воздушного нападения.

До недавнего времени Румыния не сбивала дроны, нарушавшие её воздушное пространство на фоне атак РФ на Украину, однако это изменилось в конце июля.