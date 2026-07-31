Румыния подняла истребители из-за воздушных целей на границе с Украиной

В четверг вечером Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 после обнаружения воздушных целей вблизи границы с Украиной; местное население получило предупреждение об угрозе воздушного нападения.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Система радиолокационного наблюдения Министерства обороны Румынии в четверг вечером, 30 июля, обнаружила группу воздушных целей вблизи речной границы с Украиной. Два самолета F-16 были подняты в воздух в 21:12 для мониторинга ситуации.

Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям разослала населению в жудеце Тулча уведомление RO-Alert о воздушной угрозе.

Сообщается, что воздушные цели, зафиксированные на радарах, находились в национальном воздушном пространстве Румынии примерно 20 секунд, около 21:14. После этого они пересекли границу в сторону Украины.

Цели исчезли с экранов радаров, а впоследствии с украинской стороны поступили сообщения о взрывах.

Напомним, до недавнего времени Румыния не сбивала дроны, нарушавшие ее воздушное пространство на фоне атак РФ на Украину, однако это изменилось в конце июля.

26 июля Румыния третий день подряд сбила с истребителя дрон, нарушивший её воздушное пространство.

После этих инцидентов Бухарест отозвал своего посла в России для консультаций и выслал российского дипломата из страны.

Президент Румынии Никушор Дан отправил в США своего советника по вопросам национальной безопасности и начальника Генерального штаба обороны.