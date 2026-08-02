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В Румунії вдруге за день оголосили повітряну тривогу через ціль на кордоні з Україною

Новини — Неділя, 2 серпня 2026, 16:21 — Христина Бондарєва

У прикордонні Румунії вдруге за день оголошували повітряну тривогу, оскільки біля кордону з Україною зафіксували повітряну ціль.

Про це повідомило Міноборони Румунії у неділю, пише "Європейська правда".

За повідомленням, система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони Румунії 2 серпня о 15:09 виявила повітряну ціль поблизу річкового кордону з Україною.

Два літаки F-16 ВПС Румунії піднялися в повітря о 15:17 для моніторингу ситуації.

Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій щодо встановлення заходів для оповіщення населення в повіті Тулча, яка надіслала повідомлення RO-Alert.

Раніше у неділю населення Румунії сповістили про повітряну загрозу через ціль, зафіксовану близько 9:30 ранку.

Ввечері 30 липня Румунія підняла в повітря два винищувачі F-16 після виявлення повітряних цілей поблизу кордону з Україною, місцеве населення отримало повідомлення про загрозу повітряної атаки.

Донедавна Румунія не збивала дрони, які порушували її повітряний простір на тлі атак РФ на Україну, однак це змінилось наприкінці липня.

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Румунія Війна з РФ
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