Румыния объявила тревогу в приграничном жудеце из-за цели из Украины

Министерство обороны Румынии утром 2 августа объявило воздушную тревогу в приграничном жудеце Тулча, граничащем с Одесской областью, из-за воздушной цели из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.ro.

В воскресенье утром радары Министерства обороны Румынии обнаружили воздушную цель вблизи речной границы с Украиной, о чем было выпущено сообщение RO-Alert для уезда Тулча.

"Система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила сегодня утром, 2 августа, около 09:30 воздушную цель вблизи речной границы с Украиной. Национальный военный командный центр проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о необходимости принятия мер по оповещению населения в уезде Тулча, которая разослала уведомление RO-Alert", – сообщило ведомство.

Отмечается, что впоследствии цель исчезла с радаров, не вторгшись в румынское воздушное пространство. Примерно в 9:52 воздушная тревога была отменена.

Вечером 30 июля Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 после обнаружения воздушных целей вблизи границы с Украиной, местное население получило уведомление об угрозе воздушного нападения.

До недавнего времени Румыния не сбивала дроны, нарушавшие её воздушное пространство на фоне атак РФ на Украину, однако это изменилось в конце июля.

26 июля Румыния третий день подряд сбила с истребителя дрон, нарушивший её воздушное пространство.

После серии случаев проникновения дронов на свою территорию Румыния объявила о решении отозвать своего посла в России для консультаций и выслать российского дипломата из страны.