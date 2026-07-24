В Минобороны Румынии рассказали, как впервые сбили с истребителя дрон-нарушитель

Минобороны Румынии опубликовало заявление с подробностями о том, как эта страна-член НАТО 24 июля впервые сбила дрон, нарушивший воздушное пространство страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления.

В ведомстве отметили, что цель была уничтожена после 11:00, и привели подробности того, что предшествовало этому.

В частности, система радиолокационного наблюдения Министерства обороны Румынии обнаружила в 09:39 воздушную цель на расстоянии примерно 20 км к востоку от Сулины, которая проникла в национальное воздушное пространство по траектории Сулина – Браила – Фетешть – Бузэу.

Два боевых самолета Eurofighter Typhoon итальянских ВВС с 57-й авиабазы имени Когелничану и два боевых самолета F-16 румынских ВВС с 86-й авиабазы в Фетеште взлетели в 09:48 и в 10:56 для мониторинга ситуации.

В итоге один из самолетов F-16 румынских ВВС в 11:02 захватил цель и сбил ее над безлюдной местностью, вблизи населенного пункта Падина в жудеце Бузэу.

Исполняющий обязанности министра обороны Раду Мируце поздравил румынских военных, принимавших участие в операции.

"Благодаря профессионализму, хладнокровию и быстрой реакции они сбили дрон, который сегодня без разрешения вторгся в воздушное пространство Румынии. Это еще одно подтверждение того, что румынская армия выполняет свою основную миссию: защиту национальной территории и обеспечение безопасности граждан", – написал Мируце, не уточняя происхождение дрона.

До сих пор российские дроны, атаковавшие объекты в Украине, неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии и разбивались там. Доходило даже до попадания беспилотника в жилой дом.

Однако 24 июля румынские военные впервые сбили дрон-нарушитель.

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