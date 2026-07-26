У США заперечили дефіцит озброєнь через війну в Ірані

Посол США в ООН Майк Волц запевняє, що Сполучені Штати "мають все необхідне" для ведення військової кампанії проти Ірану, попри повідомлення про нестачу певних видів озброєння.

Про це, як пише "Європейська правда", дипломат сказав в інтерв’ю NBC News.

Волц коментував публікацію NBC News, в якій двоє американських посадовців заявляють, що військові командувачі США пропускають деякі іранські атаки через систему оборони в рамках заходів, спрямованих на збереження запасів озброєння Пентагону.

Посол назвав ці повідомлення "нісенітницею".

"Я хочу бути абсолютно ясним: американські військові, і я перевірив це всіма можливими способами, мають усе необхідне для проведення цієї кампанії настільки ефективно, наскільки це необхідно. І я мушу вам сказати, що люди, які поширюють цю нісенітницю, заслуговують на в’язницю", – заявив дипломат.

Спочатку посол США в ООН стверджував, що запаси деяких видів озброєння були вичерпані за часів попередньої адміністрації.

"Міністр оборони Піт Гегсет успадкував ситуацію з вичерпаними запасами не лише через Україну, а й через триваючу боротьбу з хуситами за адміністрації Байдена та виснажені збройні сили за адміністрації Байдена", – сказав Волц.

За його словами, військові за адміністрації Дональда Трампа вирішили, що "по-перше, вони переходять на нові типи боєприпасів, дешевші боєприпаси, нові технології, а також, завдяки новим оборонним бюджетам, відновлюють наші великі збройні сили".

Білий дім і Пентагон не відразу відповіли на запит про коментар.

Повідомлялося, що у липні адміністрація президента США звернулася до Конгресу із запитом на виділення $87,6 млрд на "нагальні потреби", більша частина яких пов’язана з війною США в Ірані.

ЗМІ зазначили, що президент США наближається до вирішального роздоріжжя у війні з Іраном, при цьому офіційні особи бачать лише два можливі результати: домогтися нового 10-денного перемир’я або розпочати спільну з Ізраїлем масштабну військову операцію, щоб змусити Тегеран капітулювати.