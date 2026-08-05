Глава Пентагону заперечує, що у США вичерпуються запаси ракет

Глава Пентагону Піт Гегсет спростовує повідомлення, що з’явились у ЗМІ, про те, що в американських збройних сил вичерпуються запаси ключових ракет.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у себе в Х.

У своєму дописі він навів кадр телеканалу CNN із титром, у якому йшлося, що, за даними джерел, військові США витратили близько 80% наявних запасів до ключової системи ППО THAAD.

"Цей титр не відповідає дійсності, CNN. Вам має бути соромно. Ми ще недостатньо ненавидимо ЗМІ, що поширюють фейкові новини", – зазначив Гегсет.

Нещодавно армія США уклала з компанією Lockheed Martin контракт на суму до $58,6 млрд на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot.

Також повідомляли, що у липні адміністрація Трампа звернулася до Конгресу із запитом на виділення $87,6 млрд на "нагальні потреби", переважно – на витрати, пов’язані з кампанією проти Ірану.

Тоді посол США в ООН Майк Волц запевнив, що Сполучені Штати "мають все необхідне" для ведення військової кампанії проти Ірану, попри повідомлення про нестачу певних видів озброєння.