ЗМІ: США за місяці війни з Іраном вистріляли 80% перехоплювачів до системи THAAD

Сполучені Штати станом на цей час витратили близько 80% наявних запасів до ключової системи ППО і військові попереджають, що їхній рівень на складах "небезпечно низький".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на багатьох анонімних співрозмовників.

За словами джерел, Штати за місяці кампанії проти Ірану вистріляли близько 80% ракет-перехоплювачів до системи ППО THAAD, та половину перехоплювачів до Patriot.

Перед цим схожу інформацію, проте з іншими цифрами, оприлюднило агентство Reuters.

За оцінками центру стратегічних та міжнародних досліджень, США станом на початок кампанії мали орієнтовно 2,200 ракет до Patriot і 452 – до THAAD.

Окрім того, каже один зі співрозмовників, витрачено "майже всі" високоточні далекобійні засоби ураження "земля-повітря".

Військові нібито порушили це питання перед рішенням президента Дональда Трампа минулого тижня скасувати нові удари по Ірану.

Союзники США на Близькому Сході також почали висловлювати занепокоєння щодо того, як дефіцит перехоплювачів до систем ППО вплине на їхню спроможність відбивати удари Ірану, якщо Трамп піде на чергову ескалацію і Тегеран битиме у відповідь по об’єктах на їхній території.

Нещодавно армія США уклала з компанією Lockheed Martin контракт на суму до $58,6 млрд на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot.

Також повідомляли, що у липні адміністрація Трампа звернулася до Конгресу із запитом на виділення $87,6 млрд на "нагальні потреби", переважно – на витрати, пов’язані з кампанією проти Ірану.

Тоді посол США в ООН Майк Волц запевнив, що Сполучені Штати "мають все необхідне" для ведення військової кампанії проти Ірану, попри повідомлення про нестачу певних видів озброєння.