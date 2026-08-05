МИД Латвии: Украина станет весомым дополнением Европейского Союза

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже прокомментировала путь Украины к вступлению в Европейский Союз.

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, пишет корреспондент "Европейской правды".

Браже поддержала Украину на ее пути в Европейский Союз во время своего визита в Киев.

"Открытие переговорных кластеров означает, что впереди нас ждет выполнение нескольких дорожных карт вместе с вами. И я знаю, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку. В то же время, конечно, всегда необходимы соответствующие решения на национальном уровне", – отметила она.

Глава МИД Латвии подчеркнула, что членство в ЕС – это процесс вступления в самый мощный политический и экономический союз в мире, а также в крупнейший единый рынок.

"Именно поэтому я считаю, что Украина станет весомым дополнением этого объединения. Также вступление Украины в НАТО укрепит сам Альянс. Украина уже является мощным гарантом безопасности для ЕС и НАТО", – добавила Браже.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил премьеру и профильному вице-премьеру подготовить программу ускоренного вступления в ЕС, которая станет частью программы действий правительства.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов рассчитывает на открытие остальных переговорных кластеров для Украины осенью.

По его мнению, завершить переговоры с ЕС до конца 2027 года – амбициозная, но реальная задача.

Читайте также: Качка уходит, "Качка-Кос" остается. Почему меняют вице-премьера по вопросам ЕС и что это означает.