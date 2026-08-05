МЗС Латвії: Україна стане вагомим доповненням Європейського Союзу

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже прокоментувала шлях України до вступу в Європейський Союз.

Про це вона сказала на спільній із главою МЗС Андрієм Сибігою пресконференції, пише кореспондентка "Європейської правди".

Браже підтримала Україну на її шляху до Європейського Союзу під час свого візиту до Києва.

"Відкриття переговорних кластерів означає, що попереду на нас чекає виконання кількох дорожніх карт разом із вами. І я знаю, що ви маєте нашу підтримку. Водночас, звісно, завжди потрібні відповідні рішення на національному рівні", – зазначила вона.

Глава МЗС Латвії наголосила, що членство в ЄС – це процес входження до найпотужнішого політичного й економічного союзу у світі, а також до найбільшого єдиного ринку.

"Саме тому я вважаю, що Україна стане вагомим доповненням цього об'єднання. Так само вступ України до НАТО посилить сам Альянс. Україна вже є потужним гарантом безпеки для ЄС і НАТО", – додала Браже.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив прем’єру та профільному віцепрем’єру підготувати програму прискореного вступу до ЄС, що буде частиною програми дій уряду.

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов розраховує на відкриття решти переговорних кластерів для України восени.

На його думку, завершити переговори з ЄС до кінця 2027 року – амбітна, але реальна задача.

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