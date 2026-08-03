Ченцов объяснил, когда ожидается открытие остальных кластеров в рамках переговоров о вступлении в ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов рассчитывает, что процесс открытия кластеров для Украины завершится осенью.

Об этом он заявил в выступлении на общем совещании послов в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Ченцов напомнил, что технических препятствий для открытия кластеров уже давно нет, вся подготовительная работа выполнена. "Мы сейчас можем хоть в один день открыть все кластеры", – добавил он.

Вице-премьер не стал отрицать, что с венгерской стороны сохраняется блокировка открытия кластеров, и эта блокировка до сих пор не снята Будапештом, однако выразил оптимизм. "Возвращаясь к вопросу о Венгрии – мы существенно улучшили взаимодействие с этой страной", – добавил он.

"Реалистично – открыть два кластера в сентябре, а ещё два – посмотрим, будет ли это в октябре, но мы однозначно хотим, чтобы это произошло осенью", – заявил Ченцов.

Вице-премьер подчеркнул, что такой график не является ускоренным вступлением, а основан на выполнении Украиной вступительных критериев.

"Поэтому когда вам говорят, мол, „нельзя там торопиться с Украиной", говорят, что „такого никогда не было", то ответ у нас очень прост: Украина выполнила всю домашнюю работу. Мы не говорим о том, что Украина находится в состоянии войны и нуждается в особом внимании. Мы сделали все необходимое", – заявил он.

В Ирландии, председательствующей в ЕС, между тем связывают с реформами задержку с открытием последних кластеров.

Ранее премьер Корецкий заявил, что без слаженной работы правительства и Рады не будет продвижения в ЕС.

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