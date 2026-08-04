Зеленский поручил подготовить "программу ускоренного вступления" Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил премьер-министру и профильному вице-премьеру подготовить программу ускоренного вступления в ЕС, которая станет частью программы действий правительства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в вечернем обращении 4 августа.

Зеленский рассказал, что ранее во вторник он подробно обсудил с профильными министрами и дипломатической командой Офиса потребности, ожидания и планы в сотрудничестве с ЕС.

"Сегодня определили порядок шагов, которые могут это (вступление в ЕС – Ред.) ускорить. Мы в Украине считаем, что можем настроить процесс так, чтобы наше вступление шло по специальному фаст-треку. Что это означает на практике? Различные интеграционные процессы, работа по сближению наших институтов – все это может не затягиваться во времени. Мы можем параллельно предпринимать шаги по всем направлениям интеграции", – отметил Зеленский.

"Я рассчитываю именно на такую программу ускоренного вступления, которая должна стать частью программы действий правительства. Премьер-министр Корецкий, профильный вице-премьер Ченцов уже готовят это. В августе должны представить все эти детали", – заявил он.

Ранее во вторник он заявил, что в ходе этого разговора с профильными топ-чиновниками определил три приоритета в сотрудничестве Киева с Евросоюзом.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов рассчитывает на открытие остальных переговорных кластеров для Украины осенью. По его мнению, завершить переговоры с ЕС до конца 2027 года – амбициозная, но реальная задача.

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