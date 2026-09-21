ЕС не смог продлить санкции против Путина, следующая попытка – 22 сентября

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) поздно вечером в понедельник, 21 сентября, не смог принять решение о продлении санкций за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины (т.н. "санкций против Путина") и назначил следующую встречу на утро 22 сентября.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" стало известно от нескольких европейских дипломатов.



ЕС пока не пришел к консенсусу относительно продления персональных санкций против Путина, Лаврова, Медведчука, Януковича и около 3000 других физических и юридических лиц, виновных в войне против Украины.



"Вечером Coreper сделал попытку путем письменного голосования принять решение о продлении санкционного режима, связанного с подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины сроком на 36 месяцев – то есть, на три года, – но не все государства направили результаты голосования", – сообщил один из собеседников "Европейской правды".



Стоит заметить, что в то же время компромисс предусматривал исключение из списков российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана по требованию Словакии и Франции.



В настоящее время неизвестно, какие именно государства "сорвали" исключение из санкционного списка Усманова и Фридмана в обмен на 36-месячное продление санкционного режима.



Следующее заседание послов ЕС начнется 22 сентября в 9:00 утра по киевскому времени.



Действующий санкционный режим, список которого ЕС начал формировать еще в 2014 году, охватывает физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. С 2022 года в него входит правитель Кремля Владимир Путин, властная верхушка России и ведущие олигархи, а также – бывший президент Украины Виктор Янукович.



Как сообщала "Европейская правда", 14 сентября ЕС продлил санкционный режим в отношении нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины сроком на семь дней, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских олигархов.



Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции пояснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова. Позже стало известно, что Франция планирует "обменять" исключение из санкционных списков Усманова на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.



Предыдущий раз действие персональных санкций продлили 14 марта. Словакия и тогда до последнего добивалась исключения из списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.