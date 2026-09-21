Польша намерена разместить 15 000 военнослужащих США на своей территории

Заместитель министра обороны Польши Станислав Вжентек заявил, что страна планирует разместить в общей сложности 15 000 американских военнослужащих на своей территории – с учётом контингента на будущей военной базе и ротационных сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", чиновник заявил в интервью RMF24.

Вжентек рассказал, что целевое развертывание будет состоять из 4 000–5 000 военнослужащих США, размещенных на постоянной базе, и 10 000–11 000 ротационного персонала.

"В конечном итоге речь идет о 15 000 солдат. 15 000 американских военнослужащих в Польше символизируют силу, обороноспособность нашей страны и сотрудничество союзников", – заявил заместитель министра.

По его словам, развертывание американского контингента будет происходить поэтапно. Хотя Вжентек исключил возможность достижения полной численности бригады к 2030 году из-за значительных требований к инфраструктуре, он отметил, что изменение международных угроз может ускорить реализацию проекта и завершить её значительно раньше, чем в 2039 году.

Чиновник сообщил, что правительство примет специальное законодательство и выделит целевое финансирование для управления проектом. Расходы на подготовку инфраструктуры оцениваются в более чем 15 млрд злотых (3,44 млрд евро).

Сообщалось, что визит вице-премьера и министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша в Пентагон в среду, который должен был касаться создания военной базы США, не состоится по срочной просьбе американской стороны.

Напомним, 17 сентября американский президент Дональд Трамп заявил о достижении "значительного прогресса" на пути к созданию базы армии США в Польше.

3 июня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.