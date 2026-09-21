Запланированный визит министра обороны Польши в Пентагон не состоится

Визит вице-премьера и министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша в Пентагон, запланированный на среду, не состоится по настоятельной просьбе американской стороны.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

Ранее Косиняк-Камыш анонсировал, что намеревался обсудить с министром обороны США Питом Хэгсетом, в частности, вопрос постоянного присутствия американских войск в Польше. Также обсуждения должны были касаться вопроса размещения центра обслуживания ракет PAC-3 в Польше.

Однако, как стало известно RMF FM, запланированный на среду визит Владислава Косиняка-Камыша в Пентагон не состоится. Он пройдет позже.

После обнародования этой информации Министерство национальной обороны опубликовало заявление, в котором сообщило, что из-за срочной просьбы американской стороны визит состоится в другой срок.

"В настоящее время идет согласование даты. Учитывая сигналы с американской стороны, а также по итогам встречи начальников штабов стран НАТО, сейчас необходимо срочно принять новые меры по обеспечению безопасности стран Альянса. В Вашингтон отправляются заместители министра: Магдалена Собковяк-Чарнецкая и Павел Залевский. Они будут вести переговоры с американскими партнерами и готовить новые соглашения о нашем сотрудничестве", – заявили в Министерстве обороны.

Напомним, 17 сентября американский президент Дональд Трамп заявил о достижении "значительного прогресса" на пути к созданию базы армии США в Польше.

Напомним, 3 июня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

В июле СМИ сообщали, что запланированное развертывание в Польше дополнительных 5 тысяч американских военнослужащих ожидается в течение трех месяцев.