Санду рассказала, как Молдова будет бороться с нарушениями воздушного пространства дронами РФ

Президент Молдовы Майя Санду в ходе заседания Национального совета безопасности заявила, что страна будет вкладывать средства в оборону и налаживать обмен информацией с соседями для противодействия российским дронам.

Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

На заседании Национального совета безопасности Санду подчеркнула, что российские дроны "развиваются очень быстро, каждые несколько месяцев появляются все более совершенные версии, способные обходить существующие системы противовоздушной обороны", поэтому Молдова должна искать решения для защиты своего воздушного пространства.

"В 2026 году у нас уже зафиксировано 39 нарушений воздушного пространства по сравнению с 17 в 2025 году. Что делает Молдова в этих условиях, чтобы защитить свою инфраструктуру и граждан? Прежде всего, она продолжает инвестировать собственные ресурсы и привлекать внешнее безвозмездное финансирование для развития и совершенствования системы обороны", – сказала президент.

Она отметила, что система обороны состоит из двух компонентов: обнаружения и нейтрализации, которые Молдова должна усилить.

"Игнорирование системы противовоздушной обороны на протяжении 30 лет не окупится за 5 лет. Мы работаем с партнерами над ускорением этого процесса", – заявила Санду.

По её словам, на вооружении армии имеются переносные зенитные ракетные комплексы, зенитные пулемёты и средства радиоэлектронной борьбы, однако их применение ограничивается защитой объектов критической инфраструктуры.

"Армия вкладывает ресурсы в расширение зоны действия противовоздушной обороны", – сказала Санду, отметив, что Министерство обороны получило от Европейского Союза 120 млн евро на закупку системы ПВО средней дальности.

Также Санду подчеркнула, что Молдова укрепляет партнерские отношения с соседними странами для улучшения обмена информацией о воздушных угрозах. В то же время правительство работает с партнерами над внедрением современных, эффективных и более дешевых решений по борьбе с беспилотниками.

"Я не могу вдаваться в подробности, но хочу заверить граждан, что защита нашей страны является для меня и правительства приоритетной и постоянной задачей. Любой беспилотник, нарушающий наше воздушное пространство, представляет опасность для людей, и единственным виновником в этом является Россия", – добавила президент.

Она также подчеркнула, что власти будут определять способы оповещения населения в кризисных ситуациях до тех пор, пока не заработает система MD-Alert. По словам Санду, внедрение этой системы, стоимость которой составляет 5 млн евро, еще требует времени.

21 сентября Министерство обороны Молдовы сообщило о двух случаях нарушения воздушного пространства страны за сутки.

В ту же ночь Румыния поднимала истребители из-за воздушной цели вблизи границы.