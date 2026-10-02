На території Румунії впав ймовірний дрон: спалахнула пожежа

У ніч проти 2 жовтня Румунія зафіксувала падіння ймовірного дрона на території країни на тлі російських атак по українських регіонах.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, пише "Європейська правда".

Як повідомили у Міноборони, румунська система радіолокаційного спостереження зафіксувала нові атаки дронів на цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкової межі з Румунією, у північній частині повіту Тулча.

Близько 05:00 ранку надійшло повідомлення про те, що об’єкт – ймовірно, дрон – впав поблизу села Плауру, що в повіті Тулча, після чого спалахнула пожежа. Зазначається, що жертв та матеріальних збитків не було.

На місце події для гасіння пожежі було направлено пожежну машину та бригади Міністерства національної оборони. Територію оточили, а спеціалізовані бригади Міноборони проведуть розслідування на місці події.

"Хочемо зазначити, що радіолокаційні системи Міністерства національної оборони не зафіксували вчора вночі жодних несанкціонованих вторгнень у повітряний простір країни", – додали у Міноборони.

У ніч проти 29 вересня Румунія зафіксувала повітряну ціль поблизу свого повітряного простору і підняла винищувачі для моніторингу ситуації. Тоді про вторгнення в повітряний простір Румунії не повідомлялося.

Однак вранці 29 вересня Міністерство оборони країни отримало повідомлення про виявлення уламків об’єкта, які впали в повіті Бреїла.

У ніч з 29 на 30 вересня Міністерство оборони Румунії зафіксувало повітряну ціль, яка рухалася з Одеської області; у небо було піднято авіацію союзників.