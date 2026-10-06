Румунія залучала авіацію через дві повітряні цілі на кордоні

У ніч з 5 на 6 жовтня Румунія підіймала у повітря авіацію союзників для моніторингу двох цілей, які рухалися вздовж кордону з Україною.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії, передає "Європейська правда".

У ніч на вівторок система радіолокаційного спостереження Міноборони країни виявила дві повітряні цілі, що переміщалися в повітряному просторі України поблизу річкового кордону з Румунією.

Для моніторингу ситуації два літаки F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, що виконували бойове завдання в складі посиленої повітряної поліції, злетіли з 57-ї авіабази.

О 02:20 жителі північної та східної частини прикордонного повіту Тулча отримали повідомлення про тривогу RO-Alert.

Вторгнень у повітряний простір Румунії виявлено не було. Повітряну тривогу припинили о 03:14.

Напередодні Румунія також підіймала в небо іспанські винищувачі F-18, які перебувають на бойовому чергуванні в країні, після фіксації повітряної цілі на кордоні з Україною.

Як повідомлялося, у ніч проти 2 жовтня Румунія зафіксувала падіння ймовірного дрона на території країни на тлі російських атак по українських регіонах.

29 вересня Міністерство оборони країни отримало повідомлення про виявлення уламків об’єкта, які впали в повіті Бреїла.