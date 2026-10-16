Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас продлил срок оказания войсками помощи на границе с Калининградской областью до середины ноября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По информации министерства, это решение было принято с учётом просьбы министра внутренних дел Мартинаса Кателинаса. При необходимости координация военных ресурсов будет осуществляться между Вооружёнными силами Литвы и Государственной пограничной службой (SBS).

"Учитывая возможные потоки жителей, бегущих из Калининградской области, и связанные с этим случаи незаконного пересечения границы, мы продолжаем усиленную охрану границы до середины ноября в превентивных целях", – заявил Каунас.

Министерство обороны отмечает, что, по данным разведки, в Калининградской области не наблюдается существенных изменений в военной активности.

Литовские военные выделили около 100 солдат для оказания помощи Государственной службе безопасности в охране границы с Россией. Кателинас заявил на этой неделе, что дополнительных войск пока не запрашивали, но это зависит от потребностей Государственной службы безопасности.

Вооруженные силы Литвы отметили, что такое превентивное сотрудничество между ведомствами является обычной практикой, позволяющей усилить возможности охраны границы и обеспечить бесперебойное выполнение совместных задач, последовательно защищая границу.

Военные вместе с офицерами Государственной пограничной службы патрулируют участки пограничного заграждения. При необходимости могут привлекаться мобильные патрули, мобильные наблюдательные посты и подразделения военной полиции.

Кателинас ранее назвал привлечение армии к охране границы превентивной мерой, учитывая открытую, неразведывательную информацию о том, что в России после выборов в Государственную думу планируется мобилизация, хотя уровень угрозы на границе не повысился.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решение о привлечении армии к охране границы с Калининградской областью России было принято консенсусом, чтобы защититься от возможных провокаций.