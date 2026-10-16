Посилену охорону кордону Литви з Калінінградською областю продовжать до середини листопада

Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас продовжив термін надання військами допомоги на кордоні з Калінінградською областю до середини листопада.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За інформацією міністерства, це рішення було ухвалено з урахуванням прохання міністра внутрішніх справ Мартінаса Кателінаса. За необхідності координація військових ресурсів здійснюватиметься між Збройними силами Литви та Державною прикордонною службою (SBS).

"З огляду на можливі потоки мешканців, які тікають з Калінінградської області, та пов’язані з цим випадки незаконного перетину кордону, ми продовжуємо посилену охорону кордону до середини листопада з превентивною метою", – заявив Каунас.

Міністерство оборони наголошує, що, за даними розвідки, у Калінінградській області не спостерігається суттєвих змін у військовій активності.

Литовські військові виділили близько 100 солдатів для допомоги Державній службі безпеки в охороні кордону з Росією. Кателінас заявив цього тижня, що додаткових військ поки що не запитували, але це залежить від потреб Державної служби безпеки.

Збройні сили Литви зазначили, що така превентивна співпраця між відомствами є звичайною практикою, що дозволяє посилити можливості охорони кордону та забезпечити безперебійне виконання спільних завдань, послідовно захищаючи кордон.

Військові разом з офіцерами Державної прикордонної служби патрулюють ділянки прикордонного паркану. За потреби можуть залучатися мобільні патрулі, мобільні спостережні пости та підрозділи військової поліції.

Кателінас раніше назвав залучення армії до охорони кордону превентивним кроком з огляду на відкриту, не розвідувальну інформацію про те, що в Росії після виборів до Державної думи планується мобілізація, хоча рівень загрози на кордоні не підвищився.

Президент Литви Гітанас Науседа говорив, що рішення про залучення армії до охорони кордону з Калінінградською областю Росії ухвалено консенсусом, щоб убезпечитися від можливих провокацій.