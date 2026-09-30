Сикорский не считает, что Польша должна бойкотировать саммит G20 из-за приглашения Путина

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский скептически оценил решение США пригласить главу РФ Владимира Путина на саммит лидеров G20 в Майами, но заверил, что Варшава не будет бойкотировать эту встречу.

Как пишет "Европейская правда", об этом министр заявил в интервью газете Rzeczpospolita.

Сикорский опроверг, что Польше следует бойкотировать саммит из-за возможного участия в нем Путина, и подтвердил свое участие в заседании глав МИД G20 в конце октября, независимо от того, будет ли туда приглашен российский министр.

"Дипломатия сложнее, чем кажется, и порой ставит нас в неловкие ситуации, но мы должны уметь с ними справляться", – отметил он.

Польский дипломат считает, что приглашение Путина было плохой идеей. Он напомнил, что правителю России запрещен въезд в ряд стран.

"Путина не следует рассматривать как желанного гостя, пока он ведет захватническую, колониальную войну против Украины", – добавил Сикорский.

По мнению главы МИД Польши, решение Дональда Трампа пригласить Путина на саммит G20 свидетельствует о том, что президент США "как бизнесмен считает, что в любой ситуации есть решения, от которых могут выиграть обе стороны".

"Это антиисторический подход к этой войне, и пока он не приносит результатов, а, к сожалению, выводит Путина из изоляции", – добавил министр.

На вопрос, не будет ли в таком случае Польша "помогать вывести Путина из изоляции, участвуя в G20", глава МИД ответил отрицательно. Он подчеркнул, что страна не является хозяином саммита.

Сикорский добавил, что подобная дилемма стояла перед министром финансов и экономики Анджеем Доманским на встрече министров G20 в штате Висконсин. Как он отметил, там "с этим справились" – российский министр не был на так называемом "семейном фото".

Главу МИД также спросили, должен ли президент Польши Кароль Навроцкий участвовать в "семейном фото" с Путиным.

"Мне кажется, что здесь есть пространство для переговоров с американской делегацией, с хозяевами. Тем более что другие участники – премьер-министр Великобритании, президент Франции, премьер-министр Индии – возможно, в меньшей степени, но тоже не будут стремиться к такой фотографии", – ответил чиновник.

Следует отметить, что в Кремле пока не подтверждали участие Путина в саммите G20 в Майами в декабре этого года.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что участие главы Кремля Владимира Путина во встрече G20 может стать началом "серьезных переговоров" о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.