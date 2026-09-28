У Навроцкого ответили, подаст ли он руку Путину на саммите G20

В администрации президента Польши заявили, что не могут себе представить рукопожатие Кароля Навроцкого и Владимира Путина на саммите "Группы двадцати" в Майами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

В этом году саммит G20 состоится 14–15 декабря в Майами, штат Флорида. Его хозяином будет президент США Дональд Трамп. Польша получила приглашение в качестве гостя для участия в саммите этой группы, объединяющей крупнейшие экономики мира. Страну должен представлять президент Кароль Навроцкий.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединённые Штаты пригласили на декабрьский саммит G20 главу России Владимира Путина.

Руководитель Управления международной политики при президенте Польши Марчин Придач признал, что Польше это не нравится.

"Владимир Путин получил приглашение на декабрьский саммит G20, но это ещё не значит, что он там появится, поскольку на саммит ООН у него тоже есть приглашение, но он не приезжает", – сказал он.

Его спросили, что предпримет Президентский дворец, если российский лидер всё-таки прибудет в Майами.

"Мы будем реагировать, когда выяснится, что Путин намерен туда приехать, мы будем консультироваться с нашими союзниками. Нам не нравится приглашение Владимира Путина, потому что он – преступник, которого следует судить, а не приглашать", – сказал Пшидач, при этом отметив, что "формат G20 был определен 30 лет назад, и Россия является его частью".

Его также спросили, пожажет ли Кароль Навроцкий руку Владимиру Путину.

"Любые контакты с Владимиром Путиным сопряжены с определенным риском, в том числе физическим. Я не представляю себе здесь никакого взаимодействия с Путиным", – ответил Пшидач.

– добавил Марцин Пшидач, подчеркнув, что Президентский дворец сделает все, чтобы не произошло так, что Владимир Путин попытается пожать руку Каролю Навроцкому.

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Министр при президенте также напомнил, что "президент Навроцкий находится в списке лиц, разыскиваемых Владимиром Путиным, поэтому любая попытка взаимодействия была бы обречена на провал". Он также подчеркнул, что мировые лидеры не должны садиться за один стол с российским президентом, которого, по его мнению, "нужно изолировать на международных форумах".

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что участие главы Кремля Владимира Путина во встрече G20 может стать началом "серьезных переговоров" о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что глава РФ Владимир Путин посетит саммит лидеров G20, который состоится в Майами в декабре этого года.