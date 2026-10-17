Мадьяр заявляет, что не против транзита украинского зерна через Венгрию

Президент Владимир Зеленский на пленарном заседании саммита ЕС в пятницу обратился к Польше, Румынии, Словакии и Венгрии с просьбой разрешить транспортировку зерна через их территорию, и глава венгерского правительства Петер Мадьяр заявил, что не видит препятствий для транзита.

Об этом Мадьяр сообщил RTL в пятницу, возвращаясь домой с саммита в Брюсселе, его цитирует Telex, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Венгрии отметил, что 3–4 года назад существовала хорошо отлаженная процедура, которая впоследствии перестала действовать. По его словам, президент Украины во время их личной встречи также отметил, что было бы большой помощью, если бы кукурузу можно было транспортировать в Западную Европу по железной дороге под пломбами.

"Я сказал, что если речь идет лишь о транзите через территорию страны, то, конечно, препятствий для этого нет", – отметил Мадьяр.

16 октября на полях саммита ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с премьером Венгрии. Она прошла без присутствия помощников и членов делегаций.

Мадьяр после встречи с Зеленским заявил, что в интересах обеих стран поставить политические и экономические отношения на новую основу.

А Зеленский назвал свою встречу с Мадьяром "очень хорошей".