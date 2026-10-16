Мадьяр о встрече с Зеленским: достигнуто соглашение о переходе отношений на новую основу

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в интересах обеих стран поставить политические и экономические отношения на новую основу.

Об этом Мадьяр написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Он приветствовал заключение политического соглашения между Венгрией и Украиной об укреплении прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

"Мы оценили как первый шаг к восстановлению взаимного доверия то, что Верховная Рада Украины приняла на основе этого соглашения закон об образовании для национальных меньшинств, а также то, что украинская сторона немедленно приступила к его выполнению", – написал Мадьяр.

Он также выразил благодарность за сентябрьскую резолюцию украинского парламента, в которой было признано, что в период с 1944 по 1946 годы против венгров Закарпатья были совершены преступления в виде принудительного труда и массовых депортаций.

"Я договорился с президентом Украины о том, что мы продолжим консультации между двумя странами на министерском уровне и будем уделять особое внимание дальнейшему улучшению положения меньшинств, проживающих в наших странах. Мы согласились, что в интересах обеих стран – поставить политические и экономические отношения на новую основу", – заявил Мадьяр.

Он заявил, что заверил Зеленского в своей полной солидарности в связи с бесчеловечной российской агрессией против Украины.

"Я отметил, что Венгрия готова оказать помощь всеми возможными дипломатическими средствами для скорейшего достижения перемирия и установления прочного мира", – отметил Мадьяр.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

По словам одного из источников, беседа тет-а-тет длилась около 30 минут – что существенно превышает заявленные Венгрией планы.

Зеленский и Мадьяр встретились после того, как Верховная Рада в понедельник, 12 октября, одобрила в обоих чтениях и в целом поправки к закону об образовании, необходимые для того, чтобы Венгрия согласилась на открытие кластеров 2 и 3 на переговорах о вступлении Украины в ЕС.

На следующий день ЕС начал переговоры с Украиной по двум кластерам после того, как Венгрия сняла свои возражения.