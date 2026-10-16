Зеленский назвал свою встречу с Мадьяром "очень хорошей"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал свою первую официальную встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул важность того, что Венгрия и Украина идут друг другу навстречу.

"Это важно, это дает уверенность соседям, народам, нашим отношениям. Мы благодарны всем партнерам, которые открыли для нас два кластера. Мы благодарны, что Венгрия также поддержала эти соответствующие шаги", – сказал он.

Украинский президент отметил, что у него состоялась "очень хорошая" встреча с Мадьяром.

"Говорили о многом. И об отношениях, и об экономике, и о логистике. Все это необходимо для наших государств", – сказал он.

Обновлено в 15:05. В посте в социальных сетях Зеленский отметил, что во время встречи они обсудили ситуацию с дипломатией и попытки положить конец этой российской войне. Также они говорили о возможностях сотрудничества между Украиной и Венгрией, торговле и о вопросах аграрной продукции. "Украина всегда за добрососедство и взаимное усиление. Договорились о возобновлении совместной работы на разных уровнях и обмене визитами – наши команды проработают даты", – добавил Зеленский.

В этот день Зеленский провел первую официальную встречу с премьер-министром Венгрии. Встреча состоялась на полях саммита ЕС в Брюсселе, она проходила тет-а-тет.

Мадьяр после встречи с Зеленским заявил, что в интересах обеих стран поставить политические и экономические отношения на новую основу.