Навроцкий заявил, что не видит изменений в российской угрозе, и обвинил Туска

Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил главу правительства Дональда Туска в "разжигании страха" в связи с возможным нападением России на НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Навроцкий сказал в беседе с Rzeczpospolita.

В интервью Кароля Навроцкого спросили о росте угрозы со стороны России.

В этом контексте упомянули об интервью Дональда Туска для Financial Times, в котором польский премьер-министр отметил, что "самым большим и важным вопросом для Европы является то, готовы ли Соединённые Штаты проявить такую же большую лояльность, как это описано в договорах". Глава правительства Польши также предупредил, что Россия может атаковать члена НАТО в течение "нескольких месяцев".

"Заявления премьер-министра вызвали резонанс не только в Польше, но и в Европе. Это поставило нас в очень затруднительное положение перед союзниками. Так было с интервью в Financial Times и с вымышленным премьер-министром отчетом ЦРУ. Когда я встречаюсь с нашими партнерами по всему миру, я слышу прямой вопрос: знаете ли вы что-то больше, чем мы?" – сказал Навроцкий.

Он добавил, что Россия всегда представляет угрозу, а он сам знаком с докладами НАТО. Однако, по его словам, в последнее время уровень российской угрозы не изменился.

"Уровень угрозы существенно не изменился за последние полгода, однако я не могу прямо цитировать доклады или изменять их положения. Информацию, которую сегодня публично обнародует премьер-министр Дональд Туск, я имел уже тогда, когда стал президентом. Изменилось одно: один из политиков настойчиво использует эту угрозу для собственной политической выгоды", – сказал Навроцкий, обвинив премьер-министра в "разжигании страха".

Ранее в сентябре глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что правительство Дональда Туска использует сообщения об угрозе со стороны России для получения политических выгод.

Напомним, накануне на Варшавском форуме по безопасности Туск в очередной раз повторил своё убеждение, что Россия не остановится на Украине, и заявил о подготовке к различным сценариям.