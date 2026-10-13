Туск и Навроцкий заочно поспорили о российской угрозе

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на недавние обвинения президента страны Кароля Навроцкого в "разжигании страха" в связи с возможным нападением России на НАТО.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

В своём посте Туск поблагодарил Навроцкого "за честность".

"Господин Кароль Навроцкий заявил, что не видит усиления угрозы со стороны России. Он также не видит проблемы в присутствии Брауна и его пророссийской партии в польской политике. Спасибо за честность", – отметил премьер Польши.

Пресс-секретарь Навроцкого Рафал Лескевич отреагировал на пост Туска.

"Премьер-министр, если не придумает что-то, то о чём-то промолчит. Какой политик, такой и стиль коммуникации", – заявил он.

К своему посту он также добавил цитату Навроцкого. Кроме того, он прокомментировал упоминание Туска об одиозном ультраправом политике Гжегоже Брауне из "Конфедерации польской короны".

"Партия "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна представлена в парламенте. Это политическая сила, которая, согласно опросам, пользуется поддержкой части поляков, поэтому её следует рассматривать как важную составляющую польской политики", – добавил Лескевич.

Напомним, ранее в интервью Навроцкого спросили о росте угрозы со стороны России и напомнили в этом контексте о словах Туска для Financial Times, когда премьер-министр отметил, что "самым большим и важным вопросом для Европы является то, готовы ли Соединенные Штаты проявить такую большую лояльность, как это описано в договорах".

В этом интервью Навроцкий обвинил Туска в "разжигании страха".

Ранее в сентябре глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что правительство Дональда Туска использует сообщения об угрозе со стороны России для получения политических выгод.

Напомним, накануне на Варшавском форуме по безопасности Туск в очередной раз повторил свою убежденность в том, что Россия не остановится на Украине, и заявил о подготовке к различным сценариям.