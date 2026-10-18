Рубио опроверг причастность администрации США к ограничениям в работе Starlink для Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Дональда Трампа "не имеет никакого отношения" к ограничению работы Starlink в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом Рубио заявил в беседе с прессой.

Госсекретаря спросили о том, кто несет ответственность за ограничение работы систем Starlink в Украине.

Рубио ответил, что система Starshield в настоящее время недоступна для Украины, хотя Киев ведет переговоры о доступе к этому продукту для нанесения ударов на большие расстояния по России.

"Starshield – это оборонный продукт, военный продукт. И, как я уже говорил, это то, чем пользуются наши вооруженные силы – вооруженные силы США. В настоящее время он недоступен для Украины, и этот вопрос находится на стадии обсуждения. Сейчас ведутся переговоры о том, как именно они хотели бы его использовать", – сказал он.

На слова журналиста о том, что президент Владимир Зеленский указал на преднамеренность ограничений работы Starlink для украинских военных, Рубио отверг эти обвинения.

"Я не уверен, что Зеленский знает, о чём говорит, но это не было сделано намеренно. Мы не имеем к этому никакого отношения… Никто не приказывал снижать скорость Starlink. Это просто случилось, но, как я понимаю, скорость уже восстановлена. Все вернулось к прежнему состоянию. Хотя это касается именно Starlink. Они использовали Starlink для своих дронов", – сказал госсекретарь.

Рубио добавил, что Белый дом не издавал приказ снижать скорость работы Starlink для Украины.

"Да, я не знаю, какая у них теория, но это никак не связано с Белым домом. Я видел отчет об этом на днях. Это просто категорически неправда. Никто в Белом доме не приказывал никому замедлять интернет или снижать скорость, чтобы определенные дроны не могли им пользоваться. Но, как я понимаю, система снова работает", – ответил он.

Ранее сообщалось, что приказ об ограничении использования спутниковой системы Starshield, которую Украина применяет для связи на поле боя и управления беспилотниками, поступил из Белого дома.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Белый дом не принимал участия в ограничении использования системы Украиной.

В то же время издание The Telegraph сообщило, что глава компании SpaceX Илон Маск предложил Трампу ограничить пропускную способность спутниковых сетей Starlink и Starshield, которыми пользуются украинские военные.

В субботу президент Владимир Зеленский сообщил журналистам, что украинские военные протестировали систему Starlink в автомобилях на территории стран Европейского Союза. И испытания показали, что на территории ЕС ограничений нет. Президент заявил, что это указывает на запланированную операцию против Украины.