Президент: тест в ЕС доказал, что ограничения Starlink действуют только в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина провела тест на территории стран Европейского Союза, который подтвердил, что ограничения Starlink в отношении Украины являются спланированной операцией.

Об этом глава государства сказал в субботу, 17 октября, отвечая в онлайн-формате на вопросы журналистов, сообщает "Европейская правда".

Президент констатировал, что на сегодняшний день перехватчики реактивных шахидов, действующие совместно со Starlink, не работают из-за ограничения скорости до 161 км/ч.

"Чтобы понять, действительно ли это технические проблемы у компании SpaceX, или это какая-то операция или договоренность, чтобы ограничить нас, отключить, не дать возможность защищаться, беречь наших людей… мы отправили пару машин на территорию стран Европейского Союза со Starlink, и они ехали со скоростью, там, где это возможно, 180 км/ч и выше. Starlink работает. У нас есть соответствующие записи, есть соответствующие доказательства", – рассказал Зеленский.

По словам президента, из этого следует, что ограничения действуют на территории Украины и не действуют на территории стран Европейского Союза.

"То есть это спланированная операция", – сказал Зеленский.

Зеленский также сообщил, что по этому вопросу продолжается диалог как на уровне военных, так и на уровне дипломатов.

"Мы связываемся со всеми, в том числе с компанией SpaceX. Нашим военным и Министерству обороны там сейчас никто не отвечает. На разных уровнях говорят, что это технические проблемы. Но, как я уже сказал, эти технические проблемы есть в Украине, на территории Европейского Союза таких проблем нет. Мы это проверили", – добавил президент.

Президент отдельно подчеркнул, что Starlink важен как для защиты гражданского населения, так и на фронте. В частности, он используется для того, чтобы можно было доставлять военным на позиции еду и воду.

По данным издания The Telegraph, глава SpaceX Илон Маск обратился к Дональду Трампу с идеей замедлить работу Starlink в Украине.

Выступая в Белом доме в пятницу, 16 октября, Трамп сказал, что ни он, ни Маск не несут ответственности за то, что Украина лишилась доступа к Starlink. Пентагон публично не объяснил причины этих ограничений.