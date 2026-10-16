Reuters: приказ об ограничении использования Starshield для Украины поступил из Белого дома

Приказ об ограничении использования спутниковой системы Starshield, которую Украина применяет для связи на поле боя и управления беспилотниками, поступил из Белого дома.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters стало известно от двух американских чиновников и одного западного чиновника, осведомленных об этом вопросе.

Собеседники агентства отметили, что руководство Министерства обороны США получило сообщение о необходимости ограничения работы сервиса SpaceX Starshield для украинских Вооруженных сил.

Чиновники, высказавшиеся на условиях анонимности, не уточнили, кто именно в Белом доме принял это решение и кто был ответственным за выполнение приказа. Пентагон является крупнейшим заказчиком Starshield, военной версии сервиса Starlink.

В то же время в ответ на просьбу прокомментировать приказ об ограничении работы Starshield высокопоставленный американский чиновник заявил: "Президент никогда не выдвигал такой просьбы".

Белый дом не ответил на вопрос о том, могли ли другие представители администрации выдвинуть такую просьбу.

Starshield был разработан компанией SpaceX специально для правительственных клиентов и клиентов в сфере национальной безопасности, в частности для Министерства обороны США. Starshield использует спутниковую группировку Starlink в качестве основы своей сети.

Украинские чиновники заявили, что эти ограничения затруднили проведение ударных операций против российских войск и логистических объектов на оккупированной территории, а также замедлили работу дронов-перехватчиков.

Напомним, сенатор-республиканец из Северной Каролины Том Тиллис инициирует расследование в отношении деятельности Пентагона в связи с проблемами со системами спутниковой связи Starlink, с которыми столкнулись украинские военные.

Портал Axios ранее сообщил, что в Белом доме заявили о непричастности к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине и указали, что не контролируют компанию SpaceX.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что решение США ввести ограничения в работе Starlink для Украины было ошибкой, которая приведет к человеческим жертвам.