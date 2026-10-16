СМИ: Маск предложил Трампу идею о снижении скорости работы Starlink в Украине

Именно Илон Маск обратился к Дональду Трампу с предложением снизить скорость работы Starlink в Украине.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники, сообщает "Европейская правда".

Один из источников издания сообщил, что Трамп согласился с предложением Маска, что открыло Пентагону путь к введению ограничения скорости работы Starshield – военной версии системы спутниковой связи.

В среду Маск отрицал свою ответственность за ограничение доступа к Starlink, обвинив в этом Белый дом. Он утверждал, что "любые ограничения скорости или использования были установлены американскими военными и, в конечном итоге, президентом США".

Однако после того, как в Киеве из-за отключения электроэнергии назвали "ночью кровопролития", высокопоставленный источник сообщил, что Маск был обеспокоен возможностью негативной реакции потребителей в Европе.

Выступая в Белом доме в пятницу, 16 октября, Трамп сказал, что не считает, что ни он, ни Маск несут ответственность за то, что Украина лишилась доступа к Starlink. Пентагон публично не объяснил причины этих ограничений.

Напомним, американский сенатор-республиканец Том Тиллис инициирует расследование в отношении деятельности Пентагона в связи с проблемами со системами спутниковой связи Starlink, с которыми столкнулись украинские военные.

А президент Владимир Зеленский заявил, что решение США ввести ограничения в работе Starlink для Украины было ошибкой, которая приведет к человеческим жертвам.