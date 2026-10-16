Трамп утверждает, что не имеет отношения к ограничениям Starshield в отношении Украины

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что не отдавал приказа об ограничении доступа Украины к спутниковой технологии Starshield компании SpaceX.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в пятницу, 16 октября, как сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Трамп также заявил, что не считает, что это сделал американский миллиардер Илон Маск.

"Это был не я, и я не думаю, что это был Илон. Я не знаю, был ли это кто-то другой. Насколько я понимаю, все так же, как и всегда", – сказал американский президент.

Ранее сообщалось, что приказ об ограничении использования спутниковой системы Starshield, которую Украина применяет для связи на поле боя и управления беспилотниками, поступил из Белого дома.

Напомним, американский сенатор-республиканец Том Тиллис инициирует расследование в отношении деятельности Пентагона в связи с проблемами со системами спутниковой связи Starlink, с которыми столкнулись украинские военные.

Портал Axios ранее сообщил, что в Белом доме заявили о непричастности к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине и указали, что не контролируют компанию SpaceX.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что решение США ввести ограничения в работе Starlink для Украины было ошибкой, которая приведет к человеческим жертвам.