В Литве раскрыли подробности падения неизвестного дрона

Дрон, который в воскресенье нарушил воздушное пространство Литвы, повредил гражданский автомобиль; сообщений о пострадавших пока не поступало.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Руководитель литовского Национального центра управления кризисными ситуациями (НККП) Вилмантас Виткаускас заявил, что дрон, который, вероятно, вторгся на территорию страны в воскресенье, упал неподалеку от проезжавшего мимо гражданского автомобиля.

"Похоже, что да, (когда дрон упал, по дороге ехал автомобиль – LRT)… Похоже, что не были соблюдены красные предупреждения о том, что этого делать не следует – конечно, люди, возможно, не услышали, возможно, думали, что безопаснее добраться до ближайшей точки и там спрятаться. Трудно оценить, почему так произошло, но, пожалуй, самое главное – это то, что никто не пострадал", – заявил руководитель центра.

По его словам, в настоящее время продолжается осмотр территории, где, вероятно, упал дрон. Некоторые обломки и детали уже найдены, но еще не все; территория огорожена. Осмотр проводится как с воздуха, так и на земле. После обнаружения всех частей объекта эксперты надеются установить его происхождение.

На данный момент точной информации о том, содержал ли дрон взрывчатку, нет, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс.

"Мужчина, ехавший из Биржая в Пасвалис, услышал взрыв, обломки повредили его личный автомобиль, вмяли дверцу. Очевидно, что произошел какой-то взрыв, по крайней мере, такая предварительная информация поступила от человека, находившегося на месте происшествия", – добавил он.

Как и почему произошел взрыв, произошел ли он в воздухе или после столкновения с препятствием, например, деревом, правоохранители ещё выяснят и сообщат, добавил премьер.

По словам Синкявичюса, система предупреждения сработала, но не совсем идеально, поскольку реакция и сообщения поступили только из Каунасского района.

"Хотя, по нашим данным и данным радаров, дрон вошел в наше воздушное пространство со стороны Польши", – отметил он.

По словам премьер-министра, своевременное предупреждение истребителей и выполнение миссии воздушной обороны являются важными аспектами.

"Понятно, что после этих событий придется консультироваться с партнерами по НАТО относительно того, как мы реагируем, ведь это не единичные, а повторяющиеся инциденты", – отметил глава правительства.

Он утверждает, что не знает, "все ли сработало должным образом на границе между Литвой и Польшей".

Напомним, утром в воскресенье Латвия и Литва объявили воздушную тревогу из-за неизвестного объекта, была задействована военная авиация союзников.

Впоследствии обломки предполагаемого дрона были найдены в селе Юоджонис, что в Пасвалиском районе Литвы.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что объект, который утром в воскресенье вторгся в воздушное пространство страны, не был сбит из-за сложных погодных условий, мешавших его визуальной идентификации.

Тем временем в Польше возле Люблина ведут поиски объекта, который мог нарушить воздушное пространство страны.