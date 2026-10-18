В Литві розкрили деталі про падіння невідомого дрона

Дрон, який у неділю порушив повітряний простір Литви, пошкодив цивільний автомобіль; повідомлень про постраждалих поки не надходило.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Керівник литовського Національного центру управління кризовими ситуаціями (НККП) Вілмантас Віткаускас заявив, що дрон, який, ймовірно, вторгся на територію країни в неділю, впав неподалік цивільного автомобіля, що проїжджав поруч.

"Схоже, що так, (коли дрон впав, по дорозі їхав автомобіль – LRT)…Схоже, що не були дотримані червоні попередження про те, що цього робити не слід – звісно, люди, можливо, не почули, можливо, думали, що безпечніше дістатися до найближчої точки й там сховатися. Важко оцінити, чому так сталося, але, мабуть, найголовніше – це те, що ніхто не постраждав", – заявив керівник центру.

За його словами, наразі триває огляд території, де, ймовірно, впав дрон. Деякі уламки та деталі вже знайдено, але ще не всі; територія огороджена. Огляд проводиться як з повітря, так і на землі. Після знаходження всіх частин об’єкта експерти сподіваються встановити його походження.

Наразі точної інформації про те, чи містив дрон вибухівку, немає, заявив прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс.

"Чоловік, який їхав із Біржая до Пасваліса, почув вибух, уламки пошкодили його особистий автомобіль, вм’яли дверцята. Очевидно, що стався якийсь вибух, принаймні така попередня інформація надійшла від особи, яка перебувала на місці події", – додав він.

Як і чому стався вибух, чи відбувся він у повітрі, чи після зіткнення з перешкодою, наприклад, деревом, правоохоронці ще з’ясують і повідомлять, додав прем’єр.

За словами Сінкявічюса, система попередження спрацювала, але не до кінця ідеально, оскільки реакція та повідомлення надійшли лише з Каунаського району.

"Хоча, за нашими даними та даними радарів, дрон увійшов у наш повітряний простір зі сторони Польщі", – зазначив він.

За словами прем’єр-міністра, своєчасне попередження винищувачів та виконання місії повітряної оборони є важливими аспектами.

"Зрозуміло, що після цих подій доведеться консультуватися з партнерами по НАТО щодо того, як ми реагуємо, адже це не поодинокі, а повторювані інциденти", – зазначив глава уряду.

Він стверджує, що не знає, "чи все спрацювало належним чином на кордоні між Литвою та Польщею".

Нагадаємо, вранці у неділю Латвія та Литва оголошували повітряну тривогу через невідомий об’єкт, було задіяно військову авіацію союзників.

Згодом уламки ймовірного дрона були знайдені у селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що об’єкт, який вранці у неділю вторгся у повітряний простір країни, не збили через складні погодні умови, що заважали його візуальній ідентифікації.

Тим часом у Польщі біля Любліна шукають об’єкт, який міг порушити повітряний простір країни.