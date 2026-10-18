Лидер британских "зелёных" заявляет, что резолюция о сионизме будет действовать в течение двух лет

Лидер британской Партии зеленых Зак Полански заявил, что вызвавшая споры резолюция по сионизму, недавно принятая его партией, будет официальной позицией партии как минимум два года.

Об этом он заявил в воскресенье, 18 октября, сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Полански отметил, что резолюции, принятые на их конференции, имеют срок действия 24 месяца.

"Я не собираюсь пытаться её отменить. При первой же возможности я хочу внести в неё изменения. Я хочу отойти от идеи одного государства и вместо этого выступить за то, чтобы израильтяне и палестинцы сами решали, каким будет их будущее", – сказал он.

Напомним, "Зелёные" приняли резолюцию, в которой сионизм определён как "политическая идеология, призывающая к созданию – а теперь, когда оно уже существует, к сохранению – этнонационалистического еврейского государства на территории исторической Палестины с исключением и/или господством над нееврейским населением".

Для других, в частности для еврейской общины в Великобритании, сионизм означает право еврейского народа на собственную родину.

После этого Министерство иностранных дел Израиля запретило лидеру Партии зеленых въезд в страну.

А премьер-министр Великобритании Энди Бернем исключил возможность партнерства Лейбористской партии с Партией зеленых после принятия резолюции.

Также сообщалось, что британская Комиссия по вопросам равенства и прав человека обратилась к Партии зеленых после принятия ею резолюции "сионизм – это расизм" из-за опасений относительно возможной дискриминации евреев.