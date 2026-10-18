Зеленский об ограничении работы Starlink для Украины: "Сообщение поступило от правительства"

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство США дало сигнал об ограничении деятельности Starlink и Starshield.

Об этом он сказал в воскресенье, 18 октября, в программе NBC "Meet the Press", пишет "Европейская правда".

Украинский президент заявил, что не знает, кто именно в американской администрации принял такое решение.

"Сообщение поступило от правительства. Я не знаю, от кого именно (...). Это было сообщение от американского правительства об ограничении этой скорости, и технически это сделала компания SpaceX", – сказал Зеленский.

У украинского президента уточнили, восстановили ли полностью работу системы.

"Нет. Конечно, нет. У нас есть ограничения. Максимальная скорость – 161 км/ч", – ответил Зеленский.

Президент США Дональд Трамп заявил 16 октября, что Белый дом не принимал участия в ограничении использования системы Украиной.

В то же время издание The Telegraph сообщило, что глава компании SpaceX Илон Маск предложил Трампу ограничить пропускную способность спутниковых сетей Starlink и Starshield, которыми пользуются украинские военные.

17 октября Зеленский сообщил журналистам, что украинские военные протестировали систему Starlink в автомобилях на территории стран Европейского Союза. И испытания показали, что на территории

ЕС ограничений нет. Президент заявил, что это указывает на запланированную операцию против Украины.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа "не имеет никакого отношения" к ограничению работы Starlink в Украине.